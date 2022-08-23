В Самаре в сентябре 2022 года вырастут тарифы на детские сады

Рост тарифов затронет всю Самарскую область Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С 1 сентября 2022 года в областной столице вырастут тарифы на пребывание детей в детских садах. Речь идет о максимальном размере оплаты. Соответствующий приказ подготовили в региональном министерстве образования.

Так, в Самаре максимальная плата за один день пребывания ребенка в детсаду составит 230 рублей. Такой же тариф установлен для дошкольных учреждений Тольятти. Для многодетных семей сумма будет ниже – 115 рублей.

Отметим, что рост тарифов затронет муниципальные дошкольные учреждения по всей Самарской области. В городских округах – Жигулевске, Кинеле, Новокуйбышевске, Октябрьске, Отрадном, Похвистневе, Сызрани и Чапаевске — присмотр за ребенком обойдется в 190 рублей. В районах губернии сумма ниже – 170 рублей за один день пребывания.