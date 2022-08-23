Полиция проверит инцидент с женской дракой, произошедшей в магазине на ул. Молодежной в Самаре

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились подробности скандальной драки, которая произошла несколько дней назад в магазине «Duty free» на улице Молодежной, 12 в Самаре. Там подрались две женщины – по словам очевидцев, посетительница и сотрудница торговой точки. Инцидент попал на камеру.

Наблюдавшие потасовку самарцы отмечали, что зачинщиком конфликта выступила посетительница. После недолгого спора она накинулась на сотрудницу магазина и ударила сумкой. После этого в ход пошли металлические корзины для покупок.

Что стало причиной разборок пока остается загадкой. Однако известно, что к делу подключились правоохранители.

– Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – рассказали «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, 22 августа жители Самары стали свидетелями еще одного странного инцидента. На улице Академика Платонова разъяренная девушка устроила настоящее буйство. Она бросала в окна многоэтажки камни, пыталась выломать дверь подъезда, а после залезла на козырек.