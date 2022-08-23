Самарские родители назвали слабые стороны системы школьного образования

Участие в опросе приняли мамы и папы старшеклассников и учащихся начальных школ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Родители из Самары оценили современную систему школьного образования. Участие в опросе, которое провел сервис SuperJob, приняли мамы и папы старшеклассников и учащихся начальных школ.

Родители отметили, что нынешнее образование недостаточно развивает критическое мышление и практические навыки детей. В первом случае ситуация хуже всего обстоит в младшей школе. Респонденты оценили детскую способность к анализу информации на 3,1 балла из 5 возможных. У родителей, чьи дети учатся в средней и старшей школе, возникли претензии к их практическим навыкам – данная характеристика заслужила 2,7 и 2,6 балла соответственно.

Однако назвать ситуацию печальной можно с натяжкой. Говоря о плюсах современного образования, опрошенные отметили, что школа значительно усиливает память детей. Родители учащихся начальной школы и старшеклассников оценили эту характеристику на 3,7 и 3,3 балла соответственно.