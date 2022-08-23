Юбилейная акция «Благородство» стартовала в Самарской области в августе 2022 года

Объявлен поиск новых претендентов на премию "Благородство"

В Самарской области стартовала XXV региональная общественная акция «Благородство». Ее организаторы – Союз журналистов и Ассоциация творческих союзов губернии. Проект проходит при поддержке Минкульта.

Цель акции – найти, неравнодушных, сострадательных и благородных людей. Это могут быть добровольцы и волонтеры; те, кто борется со стихией и пандемией коронавируса, спасает жизни.

Номинации 2022 года: «Добровольчество», «Забота и милосердие», «Волонтеры», «Созидание», «Спасение», «Благотворительность», «Меценат», «Люди в погонах», «Мужество», «Преодоление», «Долг», а также «Корни» и «Память».

Чтобы принять участие в акции, необходимо подать заявку в оргкомитет до 20 октября 2022 года. Сделать это можно двумя способами: очно (Дом журналиста – ул. Самарская, 179) или онлайн (электронная почта blagorodstvo2022@mail.ru). Форма заявки здесь.

Лауреатов «Благородства» определит общественный совет. Их имена станут известны во время церемонии награждения. Она пройдет в ноябре-декабре 2022 года.