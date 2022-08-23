В Самарской области женщина осталась без телефона, одолжив его незнакомцу для звонка

По данному факту возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти местная жительница поплатилась за свою доброту. Женщина одолжила телефон незнакомцу, в результате чего осталась без сотового. Подробности сообщили в ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в начале августа. Пострадавшая сидела на лавочке около подъезда. Внезапно к ней подошел незнакомец и попросил телефон, якобы для срочного звонка родственнице. Добродушная женщина передала ему сотовый. Мужчина сделал вид, что набирает номер, а сам начал понемногу отходить от пострадавшей. Постепенно он скрылся из вида. Женщина обратилась в полицию.

Правоохранители оперативно вышли на подозреваемого. Им оказался 36-летний житель Тольятти. Выяснилось, что ранее он был судим за незаконный оборот наркотиков, сейчас не работает. После задержания подозреваемый признался, что сдал сотовый в ломбард, деньги потратил.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Ему грозит до двух лет лишения свободы.