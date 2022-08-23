В Самарской области завершается подготовка к отопительному сезону

Полностью завершить подготовку должны к 15 сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подготовка к отопительному сезону в Самарской области вышла на финишную прямую. Об этом стало известно на совещании в областном правительстве.

Работы в многоквартирных домах завершены на 96% – из 23 566 МКД к зимним холодам готовы 22 644. В высокой степени готовности находятся и социальные объекты. Службы закончили подготовку в 1227 медучреждениях из 1327 и в 1018 учреждениях образования из 1086. Помимо этого, к зиме готовятся котельные – подготовка выполнена на 2100 объектах из 2147. Параллельно ведутся работы на теплосетях. Они завершены на 3 253 из 3 453 километров.

– Мы проводим масштабную модернизацию котельных. В этом году работы велись более, чем на 40 объектах. Готовится к отопительному сезону жилой фонд. Каждый дом должен получить паспорт готовности. Для этого управляющим компаниям необходимо выполнить ряд условий, – отметил первый вице-губернатор, председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Он также добавил, что подготовку к осенне-зимнему сезону необходимо ускорить. Все работы должны быть завершены до 15 сентября 2022 года.