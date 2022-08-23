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Общество23 августа 2022 7:46

Волонтеры-репетиторы будут проводить дополнительные занятия для детей военных из Рощинского

Акцию запустило региональное отделение партии «Единая Россия»
Илона МАЙСКАЯ
Подтягивать успеваемость ребят будут 20 преподавателей-добровольцев

Подтягивать успеваемость ребят будут 20 преподавателей-добровольцев

В Самарской области стартовала акция «Волонтер-репетитор», инициатором которой выступило региональное отделение партии «Единая Россия». Цель проекта – оказать поддержку семьям военных, которые сейчас защищают Донбасс.

Педагогический эксперимент запустят в образовательном центре имени 81-го гвардейского мотострелкового полка поселка Рощинский. Преподаватели-волонтеры будут бесплатно проводить уроки для ребят, чтобы подтянуть их успеваемость. Всего в команду вошли 20 педагогов – учителя русского языка и литературы, математики, химии, физики, истории и обществознания.

Репетиторы будут приезжать в Рощинский по расписанию. Им предстоит проводить уроки для учеников с 1 по 11 класс. По предварительным данным, дополнительные занятия нужны примерно 100 ребятам. Не исключено, что в дальнейшем инициативу подхватят и другие образовательные заведения региона.