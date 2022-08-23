Аварийный перекресток ул. Макаренко и Камчатской в Самаре обезопасят светофорами

Светофор установят, чтобы снизить аварийность на перекрестке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре обезопасят перекресток улиц Макаренко и Камчатской в Кировском районе. Он является одним из самых аварийных участков – там нередко происходят ДТП. В этом месте решили установить светофор. Об этом стало известно на совещании в городской администрации 22 августа 2022 года.

– В прошлом году подрядчик сделал на перекрестке специальные неровности для снижения скорости и установил знак «Стоп», однако эти меры не облегчили дорожную обстановку. Поэтому принято решение об установке светофоров, – сообщил замглавы управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Самары Виктор Ненашев.

Работы уже начались. Подрядная организация смонтировала опоры для «регулировщиков». Также она сделает небольшой подход в пешеходному переходу.

Отметим, в этом году изменения коснулись и других перекрестков. К примеру, на пересечении улиц Гагарина и Запорожской сделали уширение для левой полосы, а на пересечении улиц Авроры и Дыбенко ввели дополнительный режим светофора – всем красный. Данная мера призвана разгрузить участок от авто.