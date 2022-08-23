Прокуратура начала проверку из-за повреждения памятника Пальмиро Тольятти в Итальянском сквере

Надзорное ведомство выяснит, кто виноват в разрушении нового арт-объекта / Фото: vk.com/tlt_01

Прокуратура заинтересовалась историей с повреждением памятника Пальмиро Тольятти, который только недавно установили в Итальянском сквере. Надзорное ведомство организовало проверку. В деталях происшествия также разбираются сотрудники отдела полиции № 21.

– В ходе проверки будет решен вопрос о мерах реагирования в отношении лиц, ответственных за проектирование и монтаж объекта, – отметили в прокуратуре Автозаводского района.

Напомним, памятник нашли в плачевном состоянии утром 14 августа 2022 года. Одна из его частей, сделанная из светло-зеленого стекла, отломилась и упала вниз. В результате чего было повреждено ограждение. На место выезжали представители администрации и инициативной группы по установке композиции, а также полиция. Памятник решили на время закрыть маскировочной сетью.

Скульптурная композиция выполнена из двух частей: в центре – постамент с бюстом Пальмиро Тольятти, именем которого назван город, а по краям от него – два «крыла» из стекла. По задумке автора, они олицетворяют итальянские Альпы и Жигулевские горы.