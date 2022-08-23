«ВолгаФест» стартовал 23 августа 2022 года на набережной в Самаре

Тема фестиваля в этом году - "Детство" Фото: Михаил ГУСЕВ

Во вторник, 23 августа, в Самаре стартовал фестиваль «ВолгаФест-2022». Мероприятие проходит на 1-й очереди набережной. Организаторы обещали гостям интересную программу, и, судя по всему, она будет очень насыщенной.

Посетителей ждет множество мастер-классов и представлений. Гости смогут полюбоваться на арт-объекты, узнать многовековые культурные особенности волжского народа, принять участие в раскопках и даже увидеть скелет большого Волгозавра – водоплавающего и сухопутного ящера. А вечера «ВолгаФеста» скрасят световые представления и спектакль «Сказка о потерянном голосе».

Мероприятие продлится до 28 августа 2022 года. Посетить его могут все желающие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Шамарки, волгари и Волгозавр: чем будет удивлять грандиозный Волгафест в 2022 году (подробности)