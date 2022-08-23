Весь двор следил с замиранием сердца: в Тольятти спасли застрявшую в окне кошку

Спасатели поднялись по специальной лестнице и с помощью монтировки вызволили хвостатую Фото: СОЦСЕТИ

Вечером в понедельник, 22 августа 2022 года, на бульваре Космонавтов, 8 в Автозаводском районе Тольятти произошло ЧП. Там в окне на четвертом этаже застряла кошка. За ее спасением с замиранием сердца следил весь двор.

- У кошки застряла задняя лапка между рамами. Хозяев, видимо, не оказалось, дома, поэтому никто не смог ей помочь. Вызвали сотрудников МЧС и спасателей, - рассказали в соцсетях местные жители.

Сотрудники экстренных служб задействовали большую лестницу, чтобы добраться до бедняги. С первой попытки достать ее не удалось. Потом один из специалистов вооружился монтировкой и все-таки вызволил хвостатую из западни. Та была настолько напугана, что вцепилась в руку своего спасителя.

В какой-то момент кошка не удержалась и камнем рухнула вниз под возгласы шокированной детворы. Однако все закончилось хорошо. Внизу стояли несколько человек, которые держали покрывало. Они поймали животное и не дали ему разбиться о землю.

Кошка оказалась не готова к такому вниманию со стороны людей и поспешила скрыться с глаз. По словам очевидцев, она убежала в сторону подъезда. Дальнейшая судьба хвостатой неизвестна. Остается надеяться, что ее все же удалось отыскать и что длительное пребывание в окне никак не отразилось на ее здоровье.