Подрядчик приступил к укладке асфальта на улице Алма-Атинской в Самаре

Новое дорожное покрытие появилось около Московского шоссе

В августе 2022 года в Самаре стартовал ремонт улицы Алма-Атинской. Работами охвачен участок от улицы Стара-Загора до Московского шоссе. 18 августа рабочие снимали старый слой асфальта. А на днях Алма-Атинскую посетил самарский видеоблогер Евгений Щекин. Он показал, что происходит на площадке в настоящий момент.

На кадрах видно, что рабочие полностью сняли изношенное покрытие и приступили к укладке нового. Асфальт уже появился на небольшом участке около Московского шоссе. Работы продолжаются.

В общей сложности подрядчику предстоит обновить 14 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Помимо ремонта, на улице Алма-Атинской установили дождевые канализации. Отметим, что на следующий год работы здесь будут продолжены – рабочие приступят к ремонту участка до улицы Металлургов.