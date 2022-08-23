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Общество23 августа 2022 10:26

Росгвардия усилит патрулирование территорий у самарских школ с началом учебного года

Сотрудники вневедомственной охраны обеспечат безопасность учащихся
Анастасия ФИЛАТОВА
Сотрудники ведомства проверили готовность школ к новому учебному году / Фото: Росгвардия Самарская область

Сотрудники ведомства проверили готовность школ к новому учебному году / Фото: Росгвардия Самарская область

В Самаре сотрудники Росгвардии проверили готовность школ к новому учебному году. В частности, они провели учения с участием сотрудников частных охранных организаций. Специалисты отработали действия при проникновении в образовательное заведение посторонних лиц.

- В Самаре нашими услугами пользуются 100% школ. С началом учебного года все маршруты патрулирования групп задержания вневедомственного охраны будут приближены к образовательным заведениям. Мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасность учащихся, - отметил начальник Управления вневедомственной охраны Самары полковник полиции Айдар Гильманов.

По данным Росгвардии, под защитой ЧОО в Самарской области находятся более 600 объектов образования. Главное требование к подобным организациям – лицензия на право оказания охранных услуг в таких учреждениях. Деятельность подобных предприятий постоянно контролируется. В 2022 году было составлено 43 протокола. Одной охранной организации за частые нарушения приостановили лицензию. По пять протоколов было составлено на руководителей ЧОО и юрлиц.