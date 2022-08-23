19-летнего закладчика со 100 свертками героина задержали в Самарской области

Молодому человеку нужно было забирать в тайниках закладки и прятать. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области на одной из улиц Новосемейкино полицейские задержали 19-летнего парня со 100 свертками героина, масса которого оказалась более 177 грамм, что относится к крупному размеру.

— Безработный житель Промышленного района Самары летом этого года нашел в интернете работу курьером. Ему нужно было забирать в тайниках закладки, расфасовывать на мелкие дозы, прятать и фиксировать их месторасположение с помощью фотосъёмки, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Ему пообещали высокий заработок, и молодой человек согласился на предложенные условия. С его слов, он успел забрать из тайника и расфасовать только одну закладку, для распространения приехал в Красноярский район.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Ранее не судимого жителя Самары заключили под стражу, расследование продолжается. Сотрудники полиции устанавливают остальных участников распространения наркотиков и канал поставки на территорию региона.