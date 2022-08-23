Самарская область получит миллионы рублей на развитие туризма

Гранты направят на реализацию проектов - победителей конкурса, который проведут в 2023 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ростуризм отобрал 48 регионов на грантовую поддержку проектов в туризме в 2023 году. Общая сумма денег, которую выделит ведомство, составит 5,3 млрд рублей. В список вошла и Самарская область.

Так, 44 региона, в том числе Самарская область, получат около 3,1 млрд рублей на создание и развитие пляжных зон на берегах рек и озер, а также на развитие национальных туристических маршрутов.

Десяти регионам, включая СО, выделят 700 млн рублей на создание кемпингов и автокемпингов. Еще 1,55 млрд рублей направят 21 субъекту РФ на приобретение туристического оборудования, создание электронных путеводителей и на развитие туристской среды для людей ОВЗ.

Как отмечают в Ростуризме, грантовую поддержку окажут регионам в форме межбюджетных трансферов. Федеральные средства предоставят на условиях софинансирования. Регионы, которые попали в список, смогут в 2023 году провести конкурс для бизнеса. Победители получат гранты от 3 до 10 млн рублей на реализацию своих проектов в сфере туризма.