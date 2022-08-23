Больше половины работников Самарской области хотят подрабатывать

О наличии подработки говорят специалисты научно-образовательной сферы. Фото: Светлана Маковеева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Исследование платформы по поиску работы hh.ru показало, что 59% жителей Самарской области рассматривают для себя поиск подработки помимо основной работы в ближайшие месяцы.

— Для сравнения в конце прошлого года такую потребность отмечали 61% опрошенных региона, — сообщает hh.ru.

40% людей определенно уверены, что будут искать подработку, а 19% опрошенных, что скорее всего будут. У 4% уже есть подработка. О наличии подработки чаще других говорят специалисты научно-образовательной сферы (15%).

Нет потребности подрабатывать в ближайшие месяцы у 32% самарцев, остальные затруднились ответить. Данный показатель почти не изменился в сравнении с прошлым годом – тогда 31% респондентов регион не планировали искать подработку.

Среди представителей различных профессиональных сфер о подработке сейчас в первую очередь думают работники индустрии развлечений, искусства, масс-медиа (64%), сферы маркетинга, рекламы, PR (62%) и рабочий персонал (63%).