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Общество23 августа 2022 11:03

Больше половины работников Самарской области хотят подрабатывать

Подработка необходима работникам индустрии развлечений, искусства, масс-медиа
Ирина СИНЕГУБОВА
О наличии подработки говорят специалисты научно-образовательной сферы. Фото: Светлана Маковеева

О наличии подработки говорят специалисты научно-образовательной сферы. Фото: Светлана Маковеева

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Исследование платформы по поиску работы hh.ru показало, что 59% жителей Самарской области рассматривают для себя поиск подработки помимо основной работы в ближайшие месяцы.

— Для сравнения в конце прошлого года такую потребность отмечали 61% опрошенных региона, — сообщает hh.ru.

40% людей определенно уверены, что будут искать подработку, а 19% опрошенных, что скорее всего будут. У 4% уже есть подработка. О наличии подработки чаще других говорят специалисты научно-образовательной сферы (15%).

Нет потребности подрабатывать в ближайшие месяцы у 32% самарцев, остальные затруднились ответить. Данный показатель почти не изменился в сравнении с прошлым годом – тогда 31% респондентов регион не планировали искать подработку.

Среди представителей различных профессиональных сфер о подработке сейчас в первую очередь думают работники индустрии развлечений, искусства, масс-медиа (64%), сферы маркетинга, рекламы, PR (62%) и рабочий персонал (63%).