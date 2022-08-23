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Общество23 августа 2022 11:15

В Самаре состоялось возложение цветов к Вечному огню в память о героях Курской битвы

Власти города и местные жители почтили память погибших
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Церемония состоялась на площади Славы. Фото: администрация Самары

Церемония состоялась на площади Славы. Фото: администрация Самары

23 августа 1943 года завершилось одно из важнейших сражений Великой Отечественной войны – битва на Курской дуге. В этом году жители страны празднуют 79-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск. Во вторник, 23 августа, в Самаре почтили память героев Курской битвы.

На площади Славы состоялось возложение цветов к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине». Участие в церемонии приняли вице-губернатор Юрий Рожин, мэр города Елена Лапушкина, депутаты, а также молодежные, волонтерские и общественные организации.

Напомним, Курская битва длилась с 5 июля по 23 августа 1943 года. В сражениях участвовали самолеты Ил-2, которые производились в Куйбышеве, а сами жители губернии были непосредственными участниками битвы.