Коронавирусом 23 августа 2022 года заболел еще 801 житель Самарской области

Второй день подряд в регионе выявляют больше 800 зараженных за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились последние новости о коронавирусе в Самарской области на вторник, 23 августа 2022 года. За сутки в регионе выявили 801 зараженного. Это почти на 50 человек меньше, чем накануне. Общая заболеваемость теперь составляет 398 617, сообщает оперштаб.

За минувшие сутки на больничные койки в Самарской области отправили 87 пациентов. Еще 277 человек успешно закончили лечение. За все время победить коронавирус смогли 383 286 жителей региона.

Число смертей от COVID-19 не изменилось. За сутки никто из больных, у которых была диагностирована КВИ, не умер. Всего с начала пандемии в Самарской области был зафиксирован 7 951 летальный случай.