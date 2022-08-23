В Тольятти мужчина пнул женщину и ударил по лицу за ее разговоры по телефону в 96 маршрутке

Женщина планирует обратиться в полицию. Фото: социальные сети

Вчера, 22 августа, около 10 утра в 96 маршрутке в Тольятти мужчине не понравилось, что пассажирка разговаривает по телефону, он пнул и ударил женщину по лицу.

— Я не позволяла себе ни ненормативной лексики, ни громких высказываний. Он сразу перешёл на оскорбления и угрозы. Сначала позволил себе пнуть меня, а после, когда перебранка достигла апогея, встал и ударил в лицо, — рассказывает пострадавшая в соцсетях.

По словам женщины, остальные пассажиры и водитель в большей части промолчали, назвать свое имя мужчина отказался. Заявление с фотографией и копией обращения в медицинское учреждение женщина планирует подать в полицию.

— Никакие словесные перепалки не дают права распускать руки, — делится женщина.

Большинство людей в комментариях не согласились с ней. Люди начали заступаться за мужчину, посчитав, что оскорбления и рукоприкладство можно оправдывать.

— Мужик конечно не прав, в лицо за это бить не надо, но тихонько пнуть разве что, — говорится в комментарии.

— Действовала с позиции "я баба" и ты мне ничего не сделаешь! А когда получила по *балу, то "начала вонять", что это не по-мужски, что это не красиво, да я его за сужу, — сохранена орфография и пунктуация автора комментария.