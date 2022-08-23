Отбор перевозчиков на троллейбусные маршруты начали в Самаре в августе 2022

Новых перевозчиков ищут для 15 троллейбусных маршрутов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре начали искать перевозчика еще на один вид общественного транспорта – троллейбусы. На сайте госзакупок размещены два соответствующих лота общей стоимостью 28,4 млн рублей. Заказчик – городской дептранс.

Так, власти ищут перевозчика на троллейбусные маршруты №№ 4к, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 20. Согласно техзаданию, на них должны работать от 1 до 10 «рогатых». Сумма лота – 13,6 млн рублей.

Во вторую закупку на 14,8 млн рублей вошли троллейбусные маршруты №№ 4, 12, 13, 15 и 19. На них должны работать от 5 до 21 машин. Срок выполнения работ в обоих случаях – с 16 сентября по 31 декабря 2022 года.

Отметим, сейчас перевозками на данных маршрутах занимается МП «Трамвайно-троллейбусное управление». Не исключено, что на предстоящих аукционах у предприятия появятся конкуренты. Итоги станут известны в начале сентября.

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