В Поволжье на 19% увеличился объем транзакций через интернет-эквайринг от Сбера

Так в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях за первые 7 месяцев 2022 года объем транзакций увеличился почти на 19% и составил 11,7 млрд рублей.

Наиболее востребованными категориями при оплате через интернет-эквайринг стали: оплата ЖКХ – 27% и доставка еды из кафе и ресторанов – 23,5%. Также среди наиболее популярных категорий: покупка автозапчастей и пассажирские перевозки.

Светлана Панкратова,заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:

«Оплачивать покупки и услуги в интернете для многих уже стало привычным делом. Сервисы Сбербанка предоставляют широкий спектр возможностей. Благодаря сервису SberPay для совершения покупок в интернете не надо вводить данные банковской карты, так как сервис позволяет проводить оплату через приложение Сбербанк Онлайн. Это значительно упрощает процесс совершения покупок, а также повышает безопасность».

Платёжный сервис SberPay позволяет проводить онлайн-оплату в интернет-магазинах, для которой не нужно вводить данные банковской карты и ждать подтверждения по СМС. При этом обеспечена полная безопасность покупки, поскольку данные карты остаются внутри банка и не передаются другим участникам расчётов. Использование SberPay бесплатно для всех пользователей СберБанк Онлайн и не требует установки дополнительных приложений на смартфон.