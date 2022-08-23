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Общество23 августа 2022 12:09

За пьяным 55-летним водителем «ВАЗ 2114» гнались полицейские в Тольятти

Автомобиль поместили на специализированную стоянку
Ирина СИНЕГУБОВА
Мужчина отказался пройти медицинское освидетельствование. Фото: ГИБДД Самарской области

Мужчина отказался пройти медицинское освидетельствование. Фото: ГИБДД Самарской области

В Тольятти 12 августа полицейские задержали 55-летнего водителя «ВАЗ 2114», находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

— Информация о том, что по улице 50 Лет Октября движется автомобиль, водитель которого предположительно пьяный, поступила от активистов «Ночного патруля», — рассказали в ГИБДД Самарской области.

Мужчина отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Его автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Отказ от прохождения медицинского освидетельствования водителем предполагает наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.