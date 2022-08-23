Инжиниринговый форум состоится в Самарской области 15-16 сентября 2022 года

Темой форума 2022 года станет роль инжиниринга в электронной и радиоэлектронной промышленности

В Самарской области 15-16 сентября 2022 года состоится форум «Основные направления развития индустрии инжиниринга в электронной и радиоэлектронной промышленности». Масштабное двухдневное мероприятие пройдет на площадке технопарка «Жигулевская долина» в Тольятти.

- В этом году мы презентуем отраслевые проекты Самарской области, обсудим роль инжиниринга в создании электронных устройств и меры поддержки проектов. Уверен, что форум пройдет максимально эффективно и плодотворно. Надеюсь, каждый участник найдет для себя полезную информацию и новые деловые контакты, - отметил министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

Организаторы форума, на который приедут лучшие эксперты в области инжиниринга со всей России, - правительство региона, НК «Международный центр инжиниринга и инноваций», АНО «Агентство по технологическому развитию» и др. В программе мероприятия: блиц-сессии, тематические круглые столы, семинары, выставка инжиниринговых проектов. Необходима предварительная регистрация. Ее можно пройти по ссылке.