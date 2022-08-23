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Общество23 августа 2022 12:51

В Тольятти хотят лишить звания «Почетный гражданин» сбежавшего от правосудия бизнесмена

Глава города подготовил соответствующее представление
Анастасия ФИЛАТОВА
Владимира Махлая осудили за мошенничество на 9 лет, сейчас он в бегах

Владимира Махлая осудили за мошенничество на 9 лет, сейчас он в бегах

Из списка «Почетных граждан» Тольятти в скором времени может исчезнуть одно имя. Речь идет о бывшем президенте крупного промышленного предприятия Владимире Махлае. Бизнесмена могут лишить этого статуса из-за его судимости.

- После моего вмешательства глава Тольятти Николай Ренц направил представление о лишении Владимира Махлая звания «Почетный гражданин города». Тот заочно осужден за мошенничество на 9 лет. Сейчас он находится в розыске, - написал в своем телеграмм-канале депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

По данным народного избранника, Владимира Махлая уже пытались исключить из рядов почетных граждан. Такое намерение в 2020 году высказывали депутаты думы Тольятти. Однако инициатива по каким-то причинам не нашла поддержки.