Более 46 миллионов рублей взыскали с должников за услуги водоснабжения в Самарской области

В Самарской области с января по июль этого года через суд с должников взыскали 46,1 миллионов рублей за потреблённые услуги водоснабжения и водоотведения.

— Это на 37% больше показателей прошлого года, — рассказали в РКС-Самара.

За семь месяцев 2022 года специалисты направили 7 552 заявления на выдачу судебных приказов на общую сумму 124,2 миллионов рублей. Данный показатель почти на 20% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Специалисты напоминают, холодное водоснабжение и водоотведение необходимо оплачивать вовремя и в полном объёме. Если человек не платит более двух месяцев или накопил долг, предприятие имеет право обратиться в суд.

В случае возникновения трудностей с оплатой, жители могут обратиться в «РКС-Самара», получить консультацию и, возможно, рассрочку. Оплатить услуги без комиссии и задать любые вопросы можно на официальном сайте РКС-Самара или в личном кабинете.