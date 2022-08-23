В Самарской области поймали вора, который попадал в гаражи, разбирая кирпичные кладки

Молодой человек ранее был неоднократно судим за схожие преступления. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Летом 2022 года 32-летний житель Похвистнево разворовал гаражи и офисы, расположенные на территории города, семи местных жителей. Общая сумма похищенного – более 100 тысяч рублей.

— Мужчина похитил пять велосипедов, два комплекта зимних колёс на дисках, строительные и бытовые инструменты, а также два сотовых телефона и другие ценные вещи, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Житель Похвистнево признал свою вину в кражах и объяснил, что в гаражи попадал путём разбора кирпичных кладок. Похищенные велосипеды пытался продать самостоятельно и с помощью своих знакомых, которых убеждал, что они принадлежат ему.

Имущество, которое мужчина продать не смог, хранил в заброшенном сарае, расположенном в районе Комсомольского парка в Похвистнево.Один из похищенных телефонов не был защищён паролем, и ему удалось похитить еще и 8000 рублей с банковского счета путем перевода денег своей знакомой.

Молодой человек ранее был неоднократно судим за схожие преступления и находился под административным надзором. Возбуждено семь уголовных дел, которые объединили в одно производство. Часть похищенного имущества вернули потерпевшим. В настоящий момент расследование продолжается.