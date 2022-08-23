Самарцев напугали полупрозрачные существа на пляжах у Волги

Странная находка - предположительно, гаммарус из семейства ракообразных

Жители Самарской области продолжают постигать окружающий мир и находить в нем что-то новое и необычное. Летом 2022 года они обнаружили на пляжах у Волги странное нечто с полупрозрачным панцирем.

– В Хрящевке уже два раза замечал таких креветочек. Они зарываются в песок у берега и иногда плавают в воде. Прочитал в интернете, что это морская блоха, которая опасна для человека, – написал один из жителей региона в соцсетях.

По словам интернет-пользователей, подобные существа часто встречаются на Азовском и Каспийском море. Их там полно, иногда они могут кусать отдыхающих за пятки. Но особого внимания на них никто не обращает.

Как рассказал «КП-Самара» любитель-рыболов, полупрозрачное нечто – это, скорее всего, гаммарус, который относится к роду высших раков. Эти существа населяют как пресные, так и соленые водоемы. Они встречаются и в Волге, и в окрестных озерах. Нередко их используют в качестве насадки на крючки для ловли рыб.