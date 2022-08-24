СамГЭС проводит серию встреч с представителями многоквартирных домов

Во встречах также приняли участие представители ООО «ЭРА», которые снимают показания счетчиков в МКД

В традиционных встречах АО «Самарагорэнергосбыт» с представителями многоквартирных домов (МКД) летом 2022 года приняло участие уже около 400 представителей Территориальных общественных самоуправлений (ТОС), старших по МКД и руководителей управляющих компаний. Все мероприятия были проведены при поддержке администраций Ленинского, Советского, Железнодорожного, Красноглинского и Куйбышевского районов Самары и на их площадках.

В ходе открытого общения представители АО «Самарагорэнергосбыт» отвечали на любые вопросы, интересующие представителей МКД Самары, информировали о плюсах для потребителей от реализации программы по безвозмездной установке «умных счетчиков» и общедомовых приборов учета.

Участие во встречах принимали и представители подрядной организации гарантирующего поставщика Самары - ООО «Энергия развития, аудит» (ООО «ЭРА»). Именно эта компания в качестве агента АО «СамГЭС» осуществляет снятие показаний приборов учета электроэнергии в МКД.

Встречи между представителями АО «СамГЭС» и представителями МКД из Октябрьского, Кировского, Промышленного и Самарского районов Самары намечены на сентябрь.