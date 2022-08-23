Запрет на посещение лесов продлили в Самарской области до 29 августа

Жителям области необходимо быть предельно осторожными с огнем. Фото: правительство Самарской области

В связи с повышением пожарной опасности в Самарской области до 29 августа включительно продлили запрет на посещение лесов.

— В регионе с 15 апреля по 15 октября действует особый режим для предотвращения лесных пожаров, за несоблюдение которого грозят штрафы, — сообщили в правительстве Самарской области.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима жителям региона могут оштрафовать. Гражданам грозит – от 40 до 50 тысяч рублей, должностным лицам – от 60 до 90 тысяч рублей, юридическим лицам – от 600 тысяч до 1 млн рублей.

МЧС России по Самарской области напоминает жителям области о необходимости быть предельно осторожными с огнем. О возгораниях в лесу необходимо сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00 (круглосуточно). При возникновении ЧП – по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».