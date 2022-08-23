В Самаре из-за утечки перекрыли движение по улице Мичурина

В настоящий момент ведутся ремонтные работы. Фото: Светлана Маковеева

Сегодня, 23 августа, с 12:00 из-за утечки на водоводе д-900 мм перекрыли движение по улице Мичурина в Самаре.

— Дорогу перекрыли полностью от улицы Челюскинцев до улицы Осипенко для устранения утечки, — сообщает РКС-Самара.

Когда удастся устранить коммунальную аварию и открыть движение по улице Мичурина пока неизвестно. Информация от специалистов должна появится позже. В настоящий момент ведутся ремонтные работы.

Жителям региона стоит учитывать, что общественный транспорт будет идти в объезд данной территории. Автомобилистам следует заранее продумывать свои маршруты и искать объезды.