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Происшествия23 августа 2022 14:23

В Самаре из-за утечки перекрыли движение по улице Мичурина

Когда откроется движение, неизвестно
Ирина СИНЕГУБОВА
В настоящий момент ведутся ремонтные работы. Фото: Светлана Маковеева

В настоящий момент ведутся ремонтные работы. Фото: Светлана Маковеева

Сегодня, 23 августа, с 12:00 из-за утечки на водоводе д-900 мм перекрыли движение по улице Мичурина в Самаре.

— Дорогу перекрыли полностью от улицы Челюскинцев до улицы Осипенко для устранения утечки, — сообщает РКС-Самара.

Когда удастся устранить коммунальную аварию и открыть движение по улице Мичурина пока неизвестно. Информация от специалистов должна появится позже. В настоящий момент ведутся ремонтные работы.

Жителям региона стоит учитывать, что общественный транспорт будет идти в объезд данной территории. Автомобилистам следует заранее продумывать свои маршруты и искать объезды.