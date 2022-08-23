Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров попал в санкционный список Канады

Также Дмитрий Азаров попал в санкционный список Великобритании. Фото: правительство Самарской области

Власти Канады внесли в санкционные списки 27 российских губернаторов, среди них оказался и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом сообщили РИА Новости.

Канадские власти расширили антироссийские санкции, они коснулись 62 российских физических лиц и одной организации оборонного сектора.

Ранее стало известно, что Дмитрий Азаров попал в антироссийский санкционный список Великобритании.

Также самарский губернатор вошел в рейтинг публичных людей, которые внесли наибольший реальный вклад в дело восстановления мирной жизни на Донбассе.