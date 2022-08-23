Стало известно, какие категории людей попадают в стационар из-за COVID-19 в Самарской области

Идет рост числа пациентов, среди которых и трудоспособное население, и дети. Фото: Светлана Маковеева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области изучили, какие категории жителей попадают в стационары и как переносят инфекцию в «красной зоне» инфекционного госпиталя Самарской городской больницы № 6.

— Сегодня в инфекционных госпиталях преимущественно проходят лечение пациенты старше 60 лет, имеющие хронические заболевания, — рассказали в министерстве здравоохранения Самарской области.

Среди пациентов есть и вакцинированные, но у большинства из них сроки вакцинации превышают 6 месяцев. Как говорят в минздраве, прививка поможет перенести инфекцию в более легкой форме, статистические данные показали, что вакцинация в 22 раза снижает смертность от COVID-19.

В стационарной помощи нуждаются пациенты в среднетяжелом и тяжелом состоянии. Часть пациентов из группы риска госпитализируют, даже если они хорошо себя чувствуют на начальной стадии болезни. Это может быстро измениться и привести к серьезным осложнениям.

Болеют не только пожилые, сейчас идет рост числа амбулаторных пациентов, среди которых и трудоспособное население, и дети. Система здравоохранения снова в состоянии мобилизации. За последнюю неделю дополнительно открыли около 300 новых коек в инфекционных стационарах, сейчас их всего их 778.

Пациентов с COVID-19 вновь принимает Алексеевское отделение Кинельской больницы. На этой неделе медработники стационара городской больницы № 10 Самары тоже развернули инфекционные койки. Развертывание коек продолжают, поскольку идет стабильный рост заболевших.