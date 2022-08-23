В Самарской области работнику полгода не выплачивали зарплату

Законодательство нарушило руководство общества с ограниченной ответственностью. Фото: Светлана Маковеева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кинеле с января по июль 2022 года работнику не выплачивали зарплату. Общая сумма денежных средств составляет более 150 тысяч рублей.

— По версии следствия, законодательство нарушило руководство общества с ограниченной ответственностью, основным направлением деятельности которого является строительство автомобильных дорог, — рассказали в СК РФ по Самарской области.

В настоящий момент работнику организации выплатили в полном объеме задолженность по зарплате. Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы.

Виновникам грозит штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, принудительные работы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, либо лишение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.