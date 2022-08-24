66-летний мужчина перевел мошенникам более 100 тысяч рублей в Самарской области

Мужчина перевел деньги на семь неизвестных номеров. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Тольятти 66-летний житель оформил кредит в банке на 107 тысяч рублей и перевел деньги мошенникам.

— На протяжении нескольких дней ему звонили с восьми неизвестных номеров. Сначала представились сотрудником правоохранительных органов, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Мошенник убедил, что от имени пенсионера по поддельной доверенности хотят оформить кредит и надо помочь поймать «преступника». Для этого требуется оформить кредит на точно такую же сумму и перевести на «безопасные счета».

После этого звонок перевели на якобы сотрудника банка. Оформив кредит, пожилой мужчина обналичил деньги и через банкомат перевел несколькими транзакциями на семь абонентских номеров всю сумму.

Но даже после этого липовый сотрудник банка предложил оформить еще один кредит. Житель Тольятти понял, что его обманули и обратился в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по статье, которое могут получить виновники, –лишение свободы до пяти лет.