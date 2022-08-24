В Самаре стало известно расписание матчей «Крыльев Советов» в Кубке России

Первый тур пройдет 30 августа с московским «Спартаком». Фото: ПФК «Крылья Советов»

Представители клуба опубликовали расписание матчей «Крыльев Советов» в групповом этапе Кубка России по футболу.

Первый тур пройдет 30 августа с московским «Спартаком» на поле противника в 20:00. Во втором туре самарская команда сыграет с питерским «Зенит» на домашней арене 13-15 сентября. Третий тур состоится с ФК «Факел» 28-30 сентября на Центральном стадионе профсоюзов.

Матч четвертого тура «Крылья Советов» с «Зенитом» произойдет 18-20 октября на «Газпром Арене». 8-10 ноября в пятом туре самарская команда встретится со «Спартаком» вновь на домашней арене. Последний шестой тур у самарцев будет дома 18-20 ноября с «Факелом».

Первый этап Кубка России пройдет с августа по декабрь, второй — с февраля по май. Финал состоится в июне 2023 года.