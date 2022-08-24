Школьник украл сотовый телефон у ребенка в Самаре

Полицейские пытаются найти похищенный гаджет. Фото: Светлана Маковеева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре возле дома на улице Авроры у 13-летнего мальчика незнакомый парень попросил сотовый телефон позвонить и убежал. Сумма ущерба составила 5000 тысяч рублей.

— Полицейские проверили ломбарды, людей, ранее судимых за аналогичные преступления, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В итоге выяснилось, что телефон украл 16-летний учащийся одной из школ Куйбышевского района. Он признал свою вину. Сейчас полицейские пытаются найти похищенный гаджет.

Возбуждено уголовное дело. Парню грозят обязательные работы до 480 часов, исправительные до двух лет, принудительные до четырех лет, ограничение свободы до четырех лет, арест до шести месяцев либо лишение свободы до четырех лет.