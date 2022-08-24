Самара вошла в рейтинг самых востребованных авианаправлений у семейных туристов

Этим летом семейные туристы чаще всего летали в Сочи. Фото: Светлана Маковеева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным сервиса поездок и путешествий Туту.ру, Самара вошла в рейтинг самых востребованных авианаправлений у путешественников с детьми и подростками.

— Самара заняла 16-е место, доля путешественников с детьми в регион составляет 0,64%, а средний чек на взрослого туда и обратно – 9896, — сообщает Туту.ру.

Этим летом семейные туристы чаще всего летали в Сочи. В этом году по сравнению с прошлым перелеты выросли с 22% до 35%. Следующие по популярности идут Москва и Санкт-Петербург, на которые приходится ещё 27% спроса.

Также в пятерку востребованных направлений путешественников с детьми вошли Калининград и Махачкала. Доля Калининграда выросла с 4% до 6%, а Махачкалы – с 1% до 3,5%. Уже в сентябре этого года из Самары в Махачкалу будут летать прямые рейсы.

Сервис анализировал заказы туда–обратно, оформленные с 1 июня по 31 августа, где в составе есть билеты для пассажиров в возрасте до 17 лет.