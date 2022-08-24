Власти выделят дополнительные средства на лекарства для пациентов-«сердечников»

В Самарской области в 2021 году пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями получили лекарства на 217 млн рулей

Правительство РФ предусмотрит дополнительное финансирование на лекарства для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. На эти цели в бюджете заложат 10 млрд рублей. С такой инициативой выступила партия «Единая Россия».

– Медицина – самая близкая к людям сфера. И она должна работать четко и без сбоев, – отметил председатель Самарской губернской думы, академик РАН, д.м.н., профессор Геннадий Котельников.

По словам спикера областного парламента, в 2021 году в регионе обновили 9 сосудистых центров. Охват лекарствами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые находятся на диспансерном наблюдении, составил 98,9%. Они получили препараты на общую сумму в 217 млн рублей.