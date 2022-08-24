Lada Granta столкнулась с Mitsubishi Lancer в Самарской области 23 августа

За рулем Mitsubishi Lancer находился 19-летний водитель. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вчера, 23 августа, в 21:50 в Автозаводском районе Тольятти автомобиля «Lada Granta», за рулем которого находилась 41-летняя женщина, врезался в Mitsubishi Lancer.

— Автомобилистка двигалась по улице Вокзальной в сторону улицы Борковской, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В районе дома № 50А на регулируемом перекрестке женщина поворачивала налево по зеленому сигналу светофору и не уступила дорогу автомобилю Mitsubishi Lancer, который ехал в прямом встречном направлении.

За рулем Mitsubishi Lancer находился 19-летний водитель. Он при столкновении не пострадал. С места аварии госпитализировали в медицинское учреждение автомобилистку. Информации о ее состоянии на данный момент нет.