Космонавты и писатели-фантасты приедут на книжный фестиваль в Самару 10-11 сентября 2022

В фестивале примут участие более 40 известных писателей и крупнейшие издательства страны

Этой осенью в Самаре состоится межрегиональный книжный фестиваль «Время читать: Открытый космос» (0+). Его участниками станут более 40 известных писателей и крупнейшие издательства страны. Площадки проведения мероприятия - универсальная научная библиотека, книжные магазины и другие библиотеки.

Детям на фестивале также будет интересно

Гостей двухдневного фестиваля ждут встречи с космонавтами, писателями-фантастами и поэтами; живая музыка; лаборатория конкурсов фантастики; показ космической моды и эксклюзивных документальных фильмов; выставка футуристических архитектурных и дизайнерских проектов; мастер-классы по управлению космическим кораблем, астрономии и робототехнике; квизы, викторины и более 30 активностей для детей, а также круглые столы с участием представителей «Роскосмоса.

Гостей фестиваля ждет большое количество мастер-классов

Кроме того, в рамках фестиваля будет работать книжная ярмарка. Там желающие смогут купить печатные новинки по ценам производителей.

Шамиль Идиатуллин привезет роман «Возвращение «Пионера», который вышел в июле 2022 года, Александр Пелевин расскажет о романе «Покров-17». Автор популярных циклов «Тайный город», «Анклавы» и «Герметикон» Вадим Панов представит самарцам серию «Чужие игры». На творческих встречах выступят Олег Рой, Роман Злотников, Анна Сешт, популяризатора науки Алексей Паевский и Антон Первушин и популярные местные писатели.

На ярмарке можно приобрести книжные новинки по привлекательной цене

Самарцы смогут встретиться с главным редактором «Литературной газеты» Максимом Замшевым и поэтессами Анной Ревякиной и Анной Долгаревой. Своих авторов представят «Русское литературное общество», а также издательства «Эксмо», «Росмэн», «Детская и юношеская книга», «КомпасГид» и др.

Книжный фестиваль «Время читать: Открытый космос» пройдет в Самаре 10 и 11 сентября 2022 года. Подробная программа мероприятия здесь. Организаторы отмечают, что в ней возможны изменения.