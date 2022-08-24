Капремонт школы в селе Красный Яр завершат к 1 сентября 2022 года

Рабочие привели в порядок не только фасад здания, но и внутреннее убранство

В Самарской области близится к завершению капитальный ремонт школы в селе Красный Яр. Недавно туда наведались педагоги, родители и сами ребята. Они проверили, как обновили учебное заведение.

- Заметно преобразился фасад здания, полностью отремонтированы коридоры на всех трех этажах, лестничные пролеты, санузлы. Закупили новую мебель и оборудование. Частично благоустроили пришкольную территорию, - рассказала директор школы, член местного политсовета партии «Единая Россия» Светлана Жаднова.

По словам проверяющих, после ремонта в классах стало светло, тепло и уютно. Интерьеры выдержаны в едином стиле для каждого этажа, на лестницах появились безопасные напольные покрытия. Ребят впечатлили яркие краски и необычные интерьерные решения. Они уже с нетерпением ждут, когда вновь сядут за парты. Планируется, что в 2022 году преображенная школа примет почти тысячу детей Красноярского района.

Напомним, программа капремонта школ – совместный проект Минпросвещения РФ и «Единой России». Ее создали по поручению президента Владимира Путина. Она отражена в Народной программе партии.