Ранняя диагностика ВИЧ-инфекции: люди заводят семьи, рожают детей и живут до старости

Ранняя диагностика ВИЧ имеет высокое значение

Высокое значение имеет ранняя диагностика ВИЧ-инфекции. Специалисты смогут определить наиболее эффективное лечение и корректировать его при необходимости в дальнейшем.

Раннее выявление инфекции позволит своевременно начать терапию, чтобы минимизировать влияние вируса. Чем раньше это происходит, тем меньшей нагрузке подвергается иммунитет. Кроме того, незнание своего ВИЧ-статуса человеком представляет опасность для его половых партнеров.

Следуя рекомендациям врачей, принимая необходимые препараты, пациент сможет продолжать вести нормальную жизнь, в том числе, заводить семью и рожать здоровых детей.

Сдать тест на ВИЧ бесплатно и анонимно можно в отделениях Самарского СПИД-центра:

г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 226

г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, д. 1а

г. Тольятти, бульвар Здоровья, д. 25

г. Тольятти, ул. Зеленая, д.15

г. Сызрань, ул. Советская, д. 17

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