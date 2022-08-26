ВИЧ-статус: можно ли вернуться к полноценной жизни?

Сдать тест на ВИЧ можно в отделениях Самарского СПИД-центра

С ВИЧ-статусом возможно полноценно жить, создавать семью и рожать детей. Прийти к этому ВИЧ-инфицированным помогают специалисты СПИД-центра, с пациентами работают психологи и социальные работники.

Пациенты могут рассчитывать не только на медицинскую помощь, но и моральную, и психологическую поддержку. Узнав о диагнозе, люди могут тяжело его воспринимать, но в дальнейшем адаптируются, понимают, что можно продолжать полноценную жизнь, придерживаясь рекомендаций врачей.

Сдать тест на ВИЧ можно в отделениях Самарского СПИД-центра:

г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 226

г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, д. 1а

г. Тольятти, бульвар Здоровья, д. 25

г. Тольятти, ул. Зеленая, д.15

г. Сызрань, ул. Советская, д. 17

https://vk.com/samaraspidcenter