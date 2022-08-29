ВИЧ и туберкулез. Почему эта коинфекция требует особого внимания?

ВИЧ и туберкулез сами по себе опасны, а их сочетание требует особого внимания врачей

Иммунитет здоровых людей, как правило, способен противостоять микобактерии туберкулеза. Если же организм ослаблен ВИЧ-инфекцией, шанс возникновения туберкулеза значительно увеличивается.

ВИЧ и туберкулез сами по себе опасны, а их сочетание требует особого внимания врачей.

Важно регулярно делать тест на ВИЧ, а для своевременного выявления туберкулеза рекомендуется раз в год проходить флюорографию. Людям, живущим с ВИЧ, необходимо делать флюорографию два раза в год! Все эти процедуры для граждан России бесплатны.

Сдать тест на ВИЧ можно в отделениях Самарского СПИД-центра:

г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 226

г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, д. 1а

г. Тольятти, бульвар Здоровья, д. 25

г. Тольятти, ул. Зеленая, д.15

г. Сызрань, ул. Советская, д. 17

https://vk.com/samaraspidcenter