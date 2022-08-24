В двух селах Самарской области появятся «умные» спортивные площадки в 2022 году

На площадке разместится многофункциональное поле. Фото: правительство Самары Фото: Ирина СИНЕГУБОВА

В Самарской области в 2022 году построят «умные» спортивные площадки в Большой Глушице на улице Транспортной, 1 и в Алексеевке на улице Школьной, 36.

— На площадке разместится многофункциональное поле, где можно будет играть в баскетбол, волейбол и мини-футбол, — рассказали в правительстве Самарской области.

На всех тренажерах и спортивном инвентаре будут размещены QR-коды. Достаточно будет навести на них камеру смартфона и получить полноценную онлайн-тренировку. Указаны будут и инструкции к тому, как пользоваться конкретным тренажером.

Строительство произойдет в рамках проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Уже стартовал прием заявок от регионов на софинансирование строительства спортивных объектов, которые создаются с привлечением частных инвестиций, в 2023 году.

Предполагается, что с помощью федерального финансирования в российских регионах построят более 80 модульных спортивных залов и почти 200 «умных» спортплощадок. Прием заявок от регионов продлится до 2 сентября 2022 года.