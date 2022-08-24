Турнир по баскетболу 3х3 «Samara Open» пройдет на площади Куйбышева в Самаре

Музыка самарских диджеев будет сопровождать игру на всех матчах. Фото: правительство Самарской области

В субботу, 27 августа, на площади Куйбышева пройдет турнир по баскетболу 3х3 «Samara Open» памяти заслуженного тренера России Юрия Тюленева.

— Каждый год в турнире участвуют команды как с нашей области, так и из других российских регионов. Сейчас уже зарегистрировалось 250 команд, — рассказали в правительстве Самарской области.

От баскетбольного клуба «Самара» две команды подали заявки на участие в турнире. Для всех участников организуют 17 площадок: «Дом баскетбола», три профессиональных корта и 13 площадок с мобильными стойками.

Также в рамках «Samara Open» будет розыгрыш призов в 14 категориях: среди юношей и девушек, мужчин и женщин, ветеранов. В соревнованиях впервые будут участвовать спортсмены с ограниченными возможностями здоровья проекта «тихий!баскетбол».

Музыка самарских диджеев будет сопровождать игру на всех матчах. В программе запланировано шоу летающих баскетболистов, конкурсы для болельщиков, в том числе по трехочковым броскам и броскам сверху, а также матч-открытие, участниками которого станут известные спортсмены, политики и бизнесмены.

В этом году на соревнования ждут юношей и девушек из ДНР и ЛНР. Наблюдать за играми можно будет и в режиме онлайн. Участвовать в турнире по баскетболу может любой желающий. Для этого нужно подать заявку на сайте. Состав команды 3-4 человека. Регистрация закроется 24 августа.