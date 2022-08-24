Второй корпус школы на 5-й просеке достроили в Самаре

Новая современная школа скоро откроет свои двери для учащихся / Фото: Минстрой СО

В Октябрьском районе Самары завершили строительство большой современной школы. Речь идет о втором корпусе учебного заведения № 26. Уже скоро оно откроет свои двери для учащихся. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстроя.

Первый корпус на 600 мест ввели в эксплуатацию в декабре 2020 года. Второй рассчитан на 850 учащихся с 1 по 11 класс. Также в учреждении будет работать детсад на 75 мест, в том числе ясельных.

Новый корпус состоит из 6 отдельных блоков. Они включают в себя кабинеты для начальных и старших классов, актовый зал на 548 мест, спортзал, столярную и слесарную мастерские, медпункт, столовую на 425 мест, административные и вспомогательные помещения. Отдельный блок – кабинеты для начальной школы с помещениями для кружков и групп продленного дня. В новой школе смогут учиться дети с ОВЗ.