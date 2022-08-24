Каждый восьмой работник Самарской области хочет карьерное повышение

Мечтают о карьерный росте молодые сотрудники. Фото: Светлана Маковеева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опрос платформы по поиску работы hh.ru показал, что 12% трудящихся Самарской области, а примерно каждый восьмой, хочет попросить карьерное повышение в этом году.

— Показатель региона превысил среднее значение по России, который составил 10%, — сообщает hh.ru.

Самыми амбициозными оказались работники из Башкирии, Татарстана, Санкт-Петербурга, Московской области. А вот менее претенциозными жители Томской, Челябинской и Свердловской областей.

Больше других хотят повышение ИТ-специалисты, маркетологи, специалисты из сферы добычи сырья. Меньше других – специалисты из сферы автобизнеса и из области продаж и обслуживания клиентов. Мечтают о карьерный росте молодые сотрудники. Среди людей в возрасте от 18 до 34 лет хотят продвинуться 26%, а среди работников 55 лет и старше – 3%.

Онлайн-платформа hh.ru дает советы для того, чтобы правильно попросить о повышении. Необходимо присмотреться к сотрудникам, которые уже получили повышение, быть заметным и позитивным, решать проблемы и переводить грамотно переговоры.