145-летие Самарского Знамени отметят в Струковском саду 27 августа

Жители региона смогут посетить исторические интерактивные площадки. Фото: правительство Самарской области

В субботу, 27 августа в Струковском саду пройдет международный патриотический фестиваль «Самарское Знамя», посвященный периоду, когда Российская империя помогла балканским народам освободиться от 500-летнего захватничества.

— В этом году Самарскому Знамени исполняется 145 лет. Подготовлена комплексная программа в рамках этого события, — рассказали в правительстве Самарской области.

В юбилейный год пройдет торжественный молебен в Иверском женском монастыре, где когда-то вышли знамя. В Струковском жители региона смогут посетить исторические интерактивные площадки, воссоздающие быт, культуру и военные традиции конца XIX века. Также в рамках фестиваля пройдет научно-практическая конференция.

С сентября по декабрь в школах Самарской области проведут творческие и патриотические конкурсы, историческую олимпиада, единые уроки истории. В домах культуры будет работать передвижная выставка.

Поездку делегации с копией Самарского знамени организуют в октябре по историческому маршруту до Москвы. Потом знамя передадут Самарскому батальону в Донецкой Народной Республике. Завершит ряд мероприятий международный форум, который пройдет в декабре.