Эксклюзивный показ «Самара на пленке» пройдет в «Художественном» 26 августа 2022 года

В рамках вечера зрители смогут принять участие в съемке фильма "Гостья из прошлого"

В пятницу, 26 августа 2022 года, в Самаре состоится мероприятие, приуроченное ко Дню российского кино. В «Художественном» впервые покажут эксклюзивные фильмы на пленке, на которых запечатлена жизнь города середины ХХ века. Организатор – Агентство социокультурных технологий.

Гости смогут увидеть, как строили Самару; попасть на закрытые производства АВТОВАЗа, пивзавода и шоколадной фабрики; увидеть областную столицу 70-х годов с Волги. Также посетителей кинотеатра ждут танцы, почтовые открытки, оркестр и мороженое.

Кроме того, у самарцев будет шанс стать героем фильма «Гостья из прошлого». Его снимет десант театра-студии «Инфанта» – Валентина Дмитрук, Анастасия Никифорова и Марина Мажарова. В конце вечера картину с участием всех желающих покажут на большом экране.

Мероприятие «Самара на пленке» (12+) состоится 26 августа 2022 года в 18:00. Вход платный. Стоимость билета – 350 рублей.